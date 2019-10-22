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Muhammed Furkan Avrupa Şampiyonu
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MUHAMMED FURKAN AVRUPA ŞAMPİYONU

Muhammed Furkan Avrupa Şampiyonu

Gençler Avrupa Halter Şampiyonasında Muhammed Furkan Özbek, Avrupa Şampiyonu oldu.

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Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na  üye spor kulüplerinden ASKİ Spor Kulübü sporcusu, Muhammed Furkan ÖZBEK Avrupa Şampiyonu oldu.

 Romanya’nın başkenti Bükreşte yapılan Gençler Avrupa Halter Şampiyonasında 73 kg da iki Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. 

 Furkan Özbek ve Batuhan Yüksel, kürsüde İstiklal Marşı'nı asker selamı vererek okudu.

Muhammet Furkan Özbek, altın madalya kazandığı ve İstiklal Marşı'nı dinlettiği için büyük onur duyduğunu söyledi. Antrenörlerinin ve Halter Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar'ın kendisine büyük destek verdiğini belirten milli sporcu, "Madalyamı Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe armağan ediyorum." dedi.

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