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Osmanlıspor'u Erkan Zengin yıktı
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OSMANLISPOR'U ERKAN ZENGİN YIKTI

Osmanlıspor'u Erkan Zengin yıktı

Fatih Karagümrük 2-0 Osmanlıspor. Osmanlıspor, 3 puan silme cezasının onaylandığı haftada Fatih Karagümrük'e Erkan Zengin'in golleriyle teslim oldu.

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TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Fatih Karagümrük, evinde ağırladığı Ankara ekibi Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri takımın hem teknik direktörlüğünü hem de kaptanlığını üstlenen Erkan Zengin kaydetti.
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