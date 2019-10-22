Haftanın maçları Haftanın Nabzı'ndaydı

Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve teknik adam Müjdat Yalmanın hazırlayıp sunduğu Haftanın Nabzı'nda bu hafta Ankara takımlarının mücadeleleri masaya yatırıldı.

Ankaragücü'nün golsüz beraberlikle sonlandırdığı Beşiktaş maçının, Gençlerbirliği'nin Antalyaspor'u deplasmanda 6 - 0 mağlup etttiği karşılaşmanın, Keçiörengücü'nün galibiyeti ve Osmanlıspor'un 1 -0 mağlup olduğu karşılaşmanın değerlendirildiği haftanın nabzında takımların durumları da analiz edildi.

Ankaragücü maçı hakemi Ali Şansalan'ın kararlarının değelerlendirildiği programda Bülent Atlas, kaleci Korcan'ın büyük bir tehlike atlattığını vurguladı. Müjdat Yalman ise hakemin pozisyonun eğer kasıtlı gerçekleştiğini düşünseydi müdahale edeceğini savundu. Atlas, hakemin Sedat Ağçay'ı gereksiz yere oyundan attığını belirtti.

MKE Ankaragücü'nün deplasmanda oynayacağı Çaykur Rize maçının da masaya yatırıldığı programda Atlas, Gazişehir maçında Ankaragücü'nün yönetiminin farklı olabileceği sinyalini verdi.

Gençlerbirliği'nin Antalya'da plaka yaptığının vurgulandığı programda Gençlerbirliği'nin ligdeki ilk galibiyeti analiz edildi ve önümüzdeki maçlarla ilgili kadro dizilişi önerilerinde bulunuldu. Keçiörengücü'nün galibiyetine de değinilen programda Atlas, Ankara Demirspor'un da iyi bir yolda olduğunu belirtti.