Havva Elmalı, gururlandırmaya devam ediyor

Görme Engelliler Atletizm’de, Dünya Şampiyonası’nda en çok madalya alan sporcu olarak tarihe geçen Yenimahalle Belediyesi’nin Görme Engelli Milli Sporcusu Havva Elmalı’ya bir ödül de Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden geldi.

Elmalı, İl Müdürlüğü’nün Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlediği Sporun Enleri ödül töreninde Dünya Gençler Şampiyonluğu’ndan dolayı ödüle layık görüldü.

Ağustos ayında İsviçre Nottwil’de, Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından düzenlenen Para Atletizm Şampiyonası’nda 800 ve 1500 metrede dünya gençler rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi olan Yenimahalle Belediyesi’nin başarılı sporcusu Havva Elmalı Yenimahalle’yi gururla temsil etmeye devam ediyor.

Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen Sporun Enleri töreninde ödüle layık görülen azimli atlet bugünlerde ise, yine Yenimahalle Belediyesi sporcularından Sevda Çırakoğluyla birlikte 3-16 Kasım tarihleri arasında Dubai’de yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Alt yapıdan yetişen bir sporcu olan Havva Elmalı’nın Türk Bayrağını dalgalandırarak, Yenimahalle’nin adını dünyaya duyurduğunun anlatan Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Birgül Bek “ Havva’nın kazandığı madalyalar, ülkemiz ve ilçemiz için gurur verici bir başarıdır. 3 yıl önce alt yapıdan sporcu yetişmesi amacıyla başlattığımız bu projenin meyvelerini vermesi bizleri çok mutlu ediyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın verdiği destek ile sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz. Kazanılan bu büyük başarılar ile bizleri gururlandıran milli sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ediyor, Dubai’de de başarılarının devamını diliyorum” dedi.

