C Blok bugün 20:00'da

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçı başarısını neye borçlu? Gençlerbirliği'nde bu başarı sonrası planlar neler? Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maçında nasıl bir rota çizecek? Gençlerbirliği şanssızlığı kırdı mı? Hepsi bu akşam 20:00'da Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel sunumuyla Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta Klasspor TV'de...

Kaçırmayın...

LÜTFEN KANALIMIZA ABONE OLARAK BİZİ DESTEKLEYİNİZ.

https://goo.gl/XaPmpu

Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz.

Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv

Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/

Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/

İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/