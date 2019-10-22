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C Blok bugün 20:00'da
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C BLOK BUGÜN 20:00'DA

Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok bu akşam Klasspor TV'de

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Gençlerbirliği, Antalyaspor maçı başarısını neye borçlu? Gençlerbirliği'nde bu başarı sonrası planlar neler? Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor maçında nasıl bir rota çizecek? Gençlerbirliği şanssızlığı kırdı mı? Hepsi bu akşam 20:00'da Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel sunumuyla Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta Klasspor TV'de...

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