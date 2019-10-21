İttifak Holding Konyaspor - BTC Turk Y.Malatyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor - BTC Turk Y.Malatyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. Haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovıc, Denı Mılosevıc, Marın Anıcıc, Levan Shengelıa, Faruku Mıya, Alper Uludağ, Nejc Skubıc
Teknik Direktör:
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BTC Turk Y.Malatyaspor: Robın Yalçın, Mustafa Akbaş, Lınganı Hadebe, Adıs Jahovıc, Afrıyıe Acquah, Mitchell Donald, Moryke Fofana, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Costa Marques, Sakıb Aytaç
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU, CANDAŞ ELBİL, MEHMET SALİH MAZLUM, ADEM SARITAŞ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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