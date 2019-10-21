Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Haftayı Antalyaspor galibiyeti ile kapatan Gençlerbirliği bir günlük izinin ardından Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusu ve hareketlerinin ardından yapılan dar alanda top kapma oyunu ile devam etti. Yaklaşık bir saat süren antrenman son bölümdeki taktik çalışma ile son buldu.