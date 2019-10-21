İşte Fatih Karagümrük - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Fatih Karagümrük - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 8. Haftasında Vefa Stadyumunda oynanacak müsabakayı RAMAZAN KELEŞ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vefa
Fatih Karagümrük: Bojan Saranov, Gaber Dobrovoljc, Brahim Darri, Zeki Yıldırım, Erkan Zengin, Innocent Nkasıobı Emeghara, Koray Altınay, Abdulhamit Yıldız, Erik Sabo, Çağrı Ortakaya, Bülent Cevahir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Mertan Caner Öztürk, Okan Deniz, Jovan Blagojevıc, Mehmet Yiğit, Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren, Oğuz Yıldırım, Ahmet Eyüp Türkaslan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: RAMAZAN KELEŞ, SERDAR DİYADİN, BARAN ERASLAN, ADEM CİNEK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.