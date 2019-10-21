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İşte Fatih Karagümrük - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE FATİH KARAGÜMRÜK - OSMANLISPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Fatih Karagümrük - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 8. haftasında Fatih Karagümrük ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Fatih Karagümrük - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Fatih Karagümrük - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 8. Haftasında Vefa Stadyumunda oynanacak müsabakayı RAMAZAN KELEŞ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vefa

Fatih Karagümrük: Bojan Saranov, Gaber Dobrovoljc, Brahim Darri, Zeki Yıldırım, Erkan Zengin, Innocent Nkasıobı Emeghara, Koray Altınay, Abdulhamit Yıldız, Erik Sabo, Çağrı Ortakaya, Bülent Cevahir

Teknik Direktör:

Osmanlıspor: Ali Eren İyican, Erıc Ayuk Mbu, Mertan Caner Öztürk, Okan Deniz, Jovan Blagojevıc, Mehmet Yiğit, Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren, Oğuz Yıldırım, Ahmet Eyüp Türkaslan

Teknik Direktör:

Hakem: RAMAZAN KELEŞ, SERDAR DİYADİN, BARAN ERASLAN, ADEM CİNEK

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