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Aktepe rekoru 30 maça çıktı
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AKTEPE REKORU 30 MAÇA ÇIKTI

Aktepe rekoru 30 maça çıktı

Keçiörengücü, TFF 1.Lig'de 8. hafta mücadelesinde Balıkesirspor'u Kone'nin 44'de attığı gol ile 1-0 mağlup ederek, Aktepe Stadyumu'nda yenilmezlik unvanını 30 maça yükseltti.

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Keçiörengücü iç sahada yenilmiyor 

Başkent temsilcisi Keçiörengücü, 1.lig'de 13 puanı bulunan Balıkesirspor'u etkili bir oyun  sergileyerek 1-0 mağlup etti ve 8 hafta sonunda puanını 14'e çıkartarak Balıkesirspor'u geride bıraktı ve lider Hatayspor ile 3 puanlık farkını korudu. Mor menekşeler, bu galibiyet ile rekorunu bir adım daha ileri taşıdı ve iç sahada çıktığı son 30 resmi karşılaşmada da mağlup olmayarak büyük başarı kazandı. Aynı zamanda Keçiörengücü, 1. Lig'de namağlup tek takım olma özelliğini koruyor. Keçiörengücü, 9. haftada Cuma günü Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak. 

 
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