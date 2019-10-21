Aktepe rekoru 30 maça çıktı

Keçiörengücü iç sahada yenilmiyor

Başkent temsilcisi Keçiörengücü, 1.lig'de 13 puanı bulunan Balıkesirspor'u etkili bir oyun sergileyerek 1-0 mağlup etti ve 8 hafta sonunda puanını 14'e çıkartarak Balıkesirspor'u geride bıraktı ve lider Hatayspor ile 3 puanlık farkını korudu. Mor menekşeler, bu galibiyet ile rekorunu bir adım daha ileri taşıdı ve iç sahada çıktığı son 30 resmi karşılaşmada da mağlup olmayarak büyük başarı kazandı. Aynı zamanda Keçiörengücü, 1. Lig'de namağlup tek takım olma özelliğini koruyor. Keçiörengücü, 9. haftada Cuma günü Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak.