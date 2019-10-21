Halkbank 1-3 Spor Toto

Halkbank-Spor Toto: 1-3
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2019-20 Axa Efeler Ligi hazırlıkları kapsamında yaptığı son hazırlık maçında Spor Toto’ya 3-1 mağlup oldu. İki ekibin yaptığı dördüncü dostluk karşılaşmasının setleri 22-25, 25-18, 16-25 ve 19-25 sona erdi. Halkbank’ta 14 sayı ile oynayan Gökhan Gökgöz, mücadelede takımı adına en yüksek sayıyı kaydeden oyuncu oldu. Rıfat Kantarcıoğlu ve Dimitri Bahov da 11 sayılık katkı yaptı. Ayrıca Dimitri Bahov saatte 108 kilometre hızla attığı servisle karşılayıcılara zor anlar yaşattı.
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