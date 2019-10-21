Cavcav, taraftarlara seslendi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'dan taraftarlara çağrı... Cavcav, “Sezon başından beri iyi oynamamıza rağmen sahadan bir türlü 3 puanla ayrılamamıştık. Kaliteli kadro kurduğumuzu hep söyledim. Futbolcularımız iyi oyunlarını sonunda Antalyaspor karşısında gollerle süslemeyi başardı. Antalyaspor, önceki hafta Fenerbahçe'yi yenerek dikkati çekmişti. Biz de Galatasaray'a karşı herkesin kabul ettiği gibi üstün oynamıştık. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirememiştik. Antalyaspor karşısında beklediğimiz golleri bulduk. Tarihimizin en farklı galibiyetlerinden birini aldık. Bu arada takımımız iki maçtır gol yemiyor. Bu da bizi umutlandırıyor. İyi oyunumuzun sonucunu alamıyorduk, Antalyaspor deplasmanında başardık. Hem iyi oynadık hem de sahadan galip ayrıldık. Artık seriye bağlamamız lazım. En kısa sürede üst sıralara tırmanmamız lazım. Çünkü ligin boyu her geçen hafta kısalıyor. Antalyaspor galibiyeti Denizlispor maçını kazanırsak anlamlı olacak. Unutmayalım, hala 17. sıradayız ve bir an evvel yukarı doğru çıkmalıyız. Evet farklı galibiyet moral oldu, evet futbolcularımızın kendine güveni geldi, evet camiamızı mutlu etti ama geride kaldı. Bu aşamada bir galibiyet yetmez, seri yapmalıyız. “Taraftar maça gelmesin" diyormuşum, böyle dedikodular yapılıyor, kulağıma geldi. Allah aşkına böyle şey olabilir mi? Taraftarsız futbol mu olur, maç mı olur? Tribünden taraftarlarımıza “kötü söz” etmişim... Gençlerbirliği taraftarı, camiamız, başkasına benzemez, naiftir, müstesnadır. Gençlerbirlikliler küfür etmez, yöneticileri ise hiç küfür etmez. Olayın doğrusu, taraftarımızın protokol tribünü yönünde yaptığı bir hareketin yanlış anlaşılmasıdır. Karşılaşmanın gerginliğiyle buna tepki verilmiştir. Maçın ardından yöneticim tribüne giderek taraftarla konuşmuş, gerçek, karşılıklı öğrenilmiş ve konu kapanmıştır. İyi takım kurduğumuzu taraftarımız biliyor, önemli isimleri kadromuza kattığımızın da farkındalar, futbolcularımızın hakkını da teslim ediyorlar. Camiamız, geçen sezonu şampiyon tamamlamak ve Süper Lig'e çıkmak için yaptıklarımıza da şahit. Bunu başardık, hem de tam 1 yıl sonra aynı gün başardık. Düşme üzüntüsünü beraber yaşadık, ait olduğumuz ligde olmanın gururunu ve mutluluğunu da beraber yaşamalıyız. Süper Lig için mücadeleci bir takım kurduk. Transferlerimiz iyi, oynadığımız oyun umut veriyor ve kadromuzda çok sayıda alt yapımızdan gençlerimiz var. Peki sorunumuz ne? “Sezar'ın hakkı Sezar'a...” denir. Taraftarımız özeldir biliyorum aynı zamanda da hakkaniyetlidir. “Kesinlikle bedava bilet ya da kombine verilmeyecek" dedik, tavizsiz uyguladık, devam da edeceğiz. Fiyatlarda indirim, onu da yaptık. Kale arkası tribünü, onu da açtık. Unutulmamalı ki fiyatı belirleyen yalnızca kulübümüz, yönetimimiz değil ekonomik şartlardır. 1. Lig ile Süper Lig'in maç maliyetleri aynı değil, bilet fiyatları da aynı olamaz. Eryaman Stadımız yeni. 19 Mayıs Stadı'ndaki düzeyde bilet fiyatı beklemek de bence gerçekçi değil. Rakip takım taraftarına bilet satışından da şikayet var. Biz kendimizi eleştiriyoruz. Bunu herkes yapmalı. Taraftarımız da kendini eleştirmeli. Maç kaybederken ya da kazanırken nasıl beraberiz, fedakarlık yaparken de beraber olmalıyız. Rakip takım taraftarlarının aynı tribünde birlikte maç izlediği eski günlerin nostaljisini herkes yapıyor. O zamanları hepimiz özlüyoruz. Ben bu güzel hatıranın, bu güzel kültürün, belki de sadece bizim tribünümüzde yaşatılabileceğine, yaşanabileceğine inanıyorum. Taraftarımızı, uzun ve zorlu maratonda adımız gibi "birlik" olmaya, omuz omuza mücadeleye davet ediyorum.” açıklamaları yaptı.