Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da

Haftanın Nabzı'nda Bülent Atlas ve Müjdat Yalman, bu akşam Gençlerbirliği'nin Antalyaspor önünde 6-0'lık bol gollü galibiyetini, Ankaragücü'nün Beşiktaş karşısında beraberliğini, Keçiörengücü'nün 30 maçlık yenilmezlik unvanı ve diğer Ankara takımlarımızın oynadığı maçları Haftanın Nabzı'nda konuşacak.

Konuşulmayanların konuşulduğu program Haftanın Nabzı bu pazartesi ve her pazartesi saat 20:00’da Klasspor TV ekranlarında.

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