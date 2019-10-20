Keçiörengücü - Balıkesirspor maçı sonrası açıklamalar

Farklı da galip gelebilirdik
1-0 galibiyetle haftayı kapatan Keçiörengücü'nde Keçiörengücü Teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Bugün Balıkesirspor maçında her iki yarıda da etkili oynadık. Devre arasına 3-0 önde girebilirdik. Hakem faul ve penaltımızı vermedi. Biz bugün galibiyet için çıktık ve oyuncularımız arzulu ve istekliydi. Farklı da galip gelebilirdik. Burada ki yenilmezliği diğer takımlar sentetik çime bağlıyor. 13 senedir biz burada oynuyoruz. Biz de deplasmanda dezavantaj yaşıyoruz. Takım oyunundan ötürü başarılıyız ve bir oyuncuya bel bağlamıyoruz. İnşallah önümüzde ki maçlarda da namağlup ünvanımız devam eder. Geçen hafta İstanbulspor maçında son dakikada şanssız bir gol yedik, yoksa kazanacaktık" açıklamaları yaptı.
Keçiörengücü disiplinli bir takım
Balıkesirspor Teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu ise maç sonunda yaptığı açıklamada, "Başlangıçta zor maç olacağını biliyorduk. Keçiörengücü disiplinli bir takım. 45'de gol yiyince oyun akışımızda değişiklik oldu. 2. yarıda toparlandık ve 3-4 pozisyonumuz var. Berabere bitebilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız, yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.