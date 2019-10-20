Keçiörengücü - Balıkesirspor maçı sonrası açıklamalar

Farklı da galip gelebilirdik

1-0 galibiyetle haftayı kapatan Keçiörengücü'nde Keçiörengücü Teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Bugün Balıkesirspor maçında her iki yarıda da etkili oynadık. Devre arasına 3-0 önde girebilirdik. Hakem faul ve penaltımızı vermedi. Biz bugün galibiyet için çıktık ve oyuncularımız arzulu ve istekliydi. Farklı da galip gelebilirdik. Burada ki yenilmezliği diğer takımlar sentetik çime bağlıyor. 13 senedir biz burada oynuyoruz. Biz de deplasmanda dezavantaj yaşıyoruz. Takım oyunundan ötürü başarılıyız ve bir oyuncuya bel bağlamıyoruz. İnşallah önümüzde ki maçlarda da namağlup ünvanımız devam eder. Geçen hafta İstanbulspor maçında son dakikada şanssız bir gol yedik, yoksa kazanacaktık" açıklamaları yaptı.

Keçiörengücü disiplinli bir takım

Balıkesirspor Teknik sorumlusu Mustafa Ati Göksu ise maç sonunda yaptığı açıklamada, "Başlangıçta zor maç olacağını biliyorduk. Keçiörengücü disiplinli bir takım. 45'de gol yiyince oyun akışımızda değişiklik oldu. 2. yarıda toparlandık ve 3-4 pozisyonumuz var. Berabere bitebilirdi. Önümüzdeki haftalara bakacağız, yolumuza devam edeceğiz" dedi.