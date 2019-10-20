Cİ Group Buca - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Cİ Group Buca - Kızılcabölükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 9. Haftasında Yeni Buca Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı YUNUS EMRE ÇAKAR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Buca Stadı
Cİ Group Buca: Ahmet Aktaş, Doğan Çamlı, Nihat Yılmaz, Gökhan Erdöl, Cafercan Aksu, Ceyhun Demircan, Berke Bıyık, Ufuk Er, Gökhan Köseoğlu, Tayfur Emre Yılmaz, Bertuğ Başdemir
Teknik Direktör:
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Kızılcabölükspor: Ertuğrul Yıldırım, Mustafa Ethem Erboğa, Sedat Yahşi, Serkan Özen, Ali Helvacı, Hasan Emiroğlu, Alper Hamdi Bayraktar, Amaç Ulaş Bayram, Taygun Vurgun, Abdullah Altıntaş, İlyas Ural
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YUNUS EMRE ÇAKAR, MEHMET KURU, SERKAN ÖKSÜZ, AYDOĞAN KAÇMAZ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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