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Cİ Group Buca - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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Cİ GROUP BUCA - KIZILCABÖLÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Cİ Group Buca - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 9. haftasında Cİ Group Buca ile Kızılcabölükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Cİ Group Buca - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Cİ Group Buca - Kızılcabölükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 9. Haftasında Yeni Buca Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı YUNUS EMRE ÇAKAR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Buca Stadı

Cİ Group Buca: Ahmet Aktaş, Doğan Çamlı, Nihat Yılmaz, Gökhan Erdöl, Cafercan Aksu, Ceyhun Demircan, Berke Bıyık, Ufuk Er, Gökhan Köseoğlu, Tayfur Emre Yılmaz, Bertuğ Başdemir

Teknik Direktör:

Kızılcabölükspor: Ertuğrul Yıldırım, Mustafa Ethem Erboğa, Sedat Yahşi, Serkan Özen, Ali Helvacı, Hasan Emiroğlu, Alper Hamdi Bayraktar, Amaç Ulaş Bayram, Taygun Vurgun, Abdullah Altıntaş, İlyas Ural

Teknik Direktör:

Hakem: YUNUS EMRE ÇAKAR, MEHMET KURU, SERKAN ÖKSÜZ, AYDOĞAN KAÇMAZ

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