İşte Sakaryaspor - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Sakaryaspor - Etimesgut Bld. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. Haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı OĞUZHAN AKSU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Özgür Kedikli, Abdulaziz Solmaz, Berk İsmail Ünsal, Okan Baydemir, Umut Sözen, Bekir İrtegün, Nuri Fatih Aydin, Berkay Can Değirmencioğlu, Oğuz Çalışkan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Etimesgut Bld.: Hasan Sürmeli, Hüseyin Öztürk, Mikail Koçak, Ahmet Kaan Ergün, Akın Akman, M.Emre Kalkan, Eyüpcan Delibalta, Burak Çolak, Alaettin Batuhan Tur, Ömer Esenkaya, Halil Köçer
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: OĞUZHAN AKSU, MUSA MURAT EMRE, ABDULKADİR DÖNER, ÖZGÜR REHA ALICI
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