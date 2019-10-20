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İşte Sakaryaspor - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler
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İŞTE SAKARYASPOR - ETİMESGUT BLD. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sakaryaspor - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. haftasında Sakaryaspor ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Sakaryaspor - Etimesgut Bld. maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Sakaryaspor - Etimesgut Bld. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. Haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı OĞUZHAN AKSU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Özgür Kedikli, Abdulaziz Solmaz, Berk İsmail Ünsal, Okan Baydemir, Umut Sözen, Bekir İrtegün, Nuri Fatih Aydin, Berkay Can Değirmencioğlu, Oğuz Çalışkan

Teknik Direktör:

Etimesgut Bld.: Hasan Sürmeli, Hüseyin Öztürk, Mikail Koçak, Ahmet Kaan Ergün, Akın Akman, M.Emre Kalkan, Eyüpcan Delibalta, Burak Çolak, Alaettin Batuhan Tur, Ömer Esenkaya, Halil Köçer

Teknik Direktör:

Hakem: OĞUZHAN AKSU, MUSA MURAT EMRE, ABDULKADİR DÖNER, ÖZGÜR REHA ALICI

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