İşte Afjet Afyonspor - Bak SK maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - Bak SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. Haftasında Zafer Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı YALÇIN TAŞKINFURAT yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Zafer Stadı
Afjet Afyonspor : Doğan Ateş, Onur Ramazan Toprak, İlker Avşar, Mehmet Tosun, Mehmet Doğan, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Ali Kılıç, Bayram Çetin, İsmet Benli, Aykut Uluç
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Bak SK: Abdullah Çelik, Hasan Genç, Ahmet Sun, Muhammed Burak Çelik, Yusuf Atasoy, Suat Kaya, Necati Yılmaz, Ömer Bozan, Bilal Aziz Özer, Tolgahan Erbay, Eyüp Poyraz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YALÇIN TAŞKINFURAT, EFE KURTULUŞ, MÜCAHİD ADEM ÇELEBİ, SERCAN MURAT GÜNDÜZLER
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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