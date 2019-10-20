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İşte Afjet Afyonspor - Bak SK maçında ilk 11'ler
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İŞTE AFJET AFYONSPOR - BAK SK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Afjet Afyonspor - Bak SK maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında Afjet Afyonspor ile Bak SK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Afjet Afyonspor - Bak SK maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - Bak SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. Haftasında Zafer Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı YALÇIN TAŞKINFURAT yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Zafer Stadı

Afjet Afyonspor : Doğan Ateş, Onur Ramazan Toprak, İlker Avşar, Mehmet Tosun, Mehmet Doğan, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Ali Kılıç, Bayram Çetin, İsmet Benli, Aykut Uluç

Teknik Direktör:

Bak SK: Abdullah Çelik, Hasan Genç, Ahmet Sun, Muhammed Burak Çelik, Yusuf Atasoy, Suat Kaya, Necati Yılmaz, Ömer Bozan, Bilal Aziz Özer, Tolgahan Erbay, Eyüp Poyraz

Teknik Direktör:

Hakem: YALÇIN TAŞKINFURAT, EFE KURTULUŞ, MÜCAHİD ADEM ÇELEBİ, SERCAN MURAT GÜNDÜZLER

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