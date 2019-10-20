Amed Sportif - Gümüşhanespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Amed Sportif - Gümüşhanespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. Haftasında Diyarbakır Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı CİHAN ATAŞ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Diyarbakır Stadyumu
Amed Sportif: Yiğitcan Gölboyu, Muhlis İstemi, Bünyamin Yürür, Azad Kevin Odabaşı, Onur Alkan, M.Burak Taşdemir, Abdullah Çetin, Oğuz Özden, Abdulaziz Demircan, Hüseyin Yılmaz, Furkan Yaman
Teknik Direktör:
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Gümüşhanespor: Mehmet Menderes Önkuzu, Hasan Kaşıkara, Cengiz Biçer, Raif Gündoğdu, Burak Demireğen, Murat Kayalı, Burak Sarı, Mert Çakar, Sancar Yıldırım, Furkan Mızrak, Ahmet Güven
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CİHAN ATAŞ, BERKAY DABAN, SİNAN BİLEN, LEVENT BUĞRA VARTEMEL
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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