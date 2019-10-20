﻿
Amed Sportif - Gümüşhanespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

AMED SPORTİF - GÜMÜŞHANESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Amed Sportif - Gümüşhanespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında Amed Sportif ile Gümüşhanespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

79 Okunma

Amed Sportif - Gümüşhanespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Amed Sportif - Gümüşhanespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. Haftasında Diyarbakır Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı CİHAN ATAŞ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Diyarbakır Stadyumu

Amed Sportif: Yiğitcan Gölboyu, Muhlis İstemi, Bünyamin Yürür, Azad Kevin Odabaşı, Onur Alkan, M.Burak Taşdemir, Abdullah Çetin, Oğuz Özden, Abdulaziz Demircan, Hüseyin Yılmaz, Furkan Yaman

Teknik Direktör:

Gümüşhanespor: Mehmet Menderes Önkuzu, Hasan Kaşıkara, Cengiz Biçer, Raif Gündoğdu, Burak Demireğen, Murat Kayalı, Burak Sarı, Mert Çakar, Sancar Yıldırım, Furkan Mızrak, Ahmet Güven

Teknik Direktör:

Hakem: CİHAN ATAŞ, BERKAY DABAN, SİNAN BİLEN, LEVENT BUĞRA VARTEMEL

﻿

İşte 1922 Konyaspor - Amed Sportif maçında ilk 11'ler
Gümüşhanespor - Manisa Futbol Kulübü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Afjet Afyonspor - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...
Amed Sportif - Samsunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Gümüşhanespor - Tarsus İdman Yurdu maç kadroları belli oldu...
Sarıyer - Amed Sportif maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿