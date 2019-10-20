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Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...
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YUKATEL DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Denizli Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem FIRAT AYDINUS yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Denizli Atatürk Stadı

Yukatel Denizlispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Mustafa Yumlu, Radoslaw Pawel Murawskı, Hadı Sacko, Ismail Aissati, Oscar Eduardo Estupınan Vallesılla, Zakarya Bergdıch, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Modou Barrow, Isaac Sackey

Teknik Direktör:

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Luız Gustavo Dıas, Garry Mendes Rodrıgues, Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, Vedat Murıç, Altay Bayındır

Teknik Direktör:

Hakem: FIRAT AYDINUS, ALEKS TAŞCIOĞLU, ERDEM BAYIK, ONUR ÖZÜTOPRAK

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