Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Denizli Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem FIRAT AYDINUS yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Denizli Atatürk Stadı
Yukatel Denizlispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Mustafa Yumlu, Radoslaw Pawel Murawskı, Hadı Sacko, Ismail Aissati, Oscar Eduardo Estupınan Vallesılla, Zakarya Bergdıch, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Modou Barrow, Isaac Sackey
Teknik Direktör:
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Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Luız Gustavo Dıas, Garry Mendes Rodrıgues, Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, Vedat Murıç, Altay Bayındır
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: FIRAT AYDINUS, ALEKS TAŞCIOĞLU, ERDEM BAYIK, ONUR ÖZÜTOPRAK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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