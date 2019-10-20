İşte Altınordu - Altay maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Altınordu - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 8. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERKAN ÖZDAMAR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Anıl Koç, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Burak İnce, Kerim Alıcı, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Altay: Deniz Vural, Leandro Deyrınıo Kappel, Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, Andreas Tatos, Anton Putsıla, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Emre Koyuncu, Abdülkerim Bardakcı, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Mustafa Murat Uslu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ERKAN ÖZDAMAR, UYGAR BEBEK, ATA YILDIRIM, HÜSEYİN GÖKBERK ARSLAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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