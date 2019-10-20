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İşte Altınordu - Altay maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALTINORDU - ALTAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Altınordu - Altay maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 8. haftasında Altınordu ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Altınordu - Altay maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Altınordu - Altay maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 8. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERKAN ÖZDAMAR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Anıl Koç, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Burak İnce, Kerim Alıcı, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör:

Altay: Deniz Vural, Leandro Deyrınıo Kappel, Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, Andreas Tatos, Anton Putsıla, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Emre Koyuncu, Abdülkerim Bardakcı, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Mustafa Murat Uslu

Teknik Direktör:

Hakem: ERKAN ÖZDAMAR, UYGAR BEBEK, ATA YILDIRIM, HÜSEYİN GÖKBERK ARSLAN

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