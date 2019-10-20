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İşte Adanaspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANASPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adanaspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 8. haftasında Adanaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adanaspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Adanaspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 8. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı TURGUT DOMAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Eren Keleş, Enes Yasin Akyol, Kağan Söylemezgiller, Özgür Özdemir, Furkan Özçal, Okan Adil Kurt, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Emeka Frıday Eze

Teknik Direktör:

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Patrıck Etoga Atchom, Ali Aytemur, Papa Alıoune Dıouf, Tuncer Duhan Aksu

Teknik Direktör:

Hakem: TURGUT DOMAN, ÖMER TEVFİK ÖZKOÇ, ALİ TUNA, AHMET TURAN TİMUROĞLU

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