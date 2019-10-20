İşte Adanaspor - İstanbulspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Adanaspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 8. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı TURGUT DOMAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Eren Keleş, Enes Yasin Akyol, Kağan Söylemezgiller, Özgür Özdemir, Furkan Özçal, Okan Adil Kurt, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Emeka Frıday Eze
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Patrıck Etoga Atchom, Ali Aytemur, Papa Alıoune Dıouf, Tuncer Duhan Aksu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: TURGUT DOMAN, ÖMER TEVFİK ÖZKOÇ, ALİ TUNA, AHMET TURAN TİMUROĞLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.