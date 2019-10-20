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Botaş 64 - 76 Galatasaray
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BOTAŞ 64 - 76 GALATASARAY

Botaş 64 - 76 Galatasaray

KBSL'nin 2'inci haftasında Ankara temsilcisi Botaş Galatasaray'la yaptığı maçtan mağlup ayrıldı

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 Herbalıfe Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2'inci haftasında Ankara temsilcisi Botaş, Ankara DSİ Etlik Spor Salonu'nda Galatasaray ile oynadığı maçtan 64 - 76 skorla mağlup ayrıldı.

Periyotlardaki skor durumları ise şöyle...

21 - 13
21 - 13
13 - 23
34 - 36
14 - 27
48 - 63
16 - 13
64 - 76
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