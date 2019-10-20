Botaş 64 - 76 Galatasaray

Herbalıfe Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2'inci haftasında Ankara temsilcisi Botaş, Ankara DSİ Etlik Spor Salonu'nda Galatasaray ile oynadığı maçtan 64 - 76 skorla mağlup ayrıldı.
Periyotlardaki skor durumları ise şöyle...
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