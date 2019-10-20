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OGM Ormanspor 81 - 82 Bursaspor
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OGM ORMANSPOR 81 - 82 BURSASPOR

OGM Ormanspor 81 - 82 Bursaspor

OGM Ormanspor kendi evinde 1 sayı farkla mağlup oldu.

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 ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Ankara Arena'da Frutti Extra Bursaspor ile mücadele eden ligin Ankara temsilcisi OGM Ormanspor 81 - 82 skorunu görerek 1 sayı farkla kendi evinde mağlup oldu. 

Periyotlarda gerçekleşen skorlar ise şöyle...

Takım 1.P 2.P 3.P 4.P MS
ORM 25 25 19 44 16 60 21 81 81
BUR 21 21 13 34 24 58 24 82 82
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