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Altındağ Belediyespor 0 - 1 Darıca Gençlerbirliği A.Ş.
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ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 0 - 1 DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.

Altındağ Belediyespor 0 - 1 Darıca Gençlerbirliği A.Ş.

Altındağ Belediyespor ligin 3'üncü haftasından mağlup ayrıldı.

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TFF 3. Lig'in 3'üncü grubunda mücadele eden Ankara takımı Altındağ Belediyespor, ligin 3'üncü haftasında Çubuk'ta oynadığı Darıca Gençlerbirliği ile oynadığı maçtan 0 - 1 mağlup olarak ayrıldı. 

Altındağ Belediyespor'lu Hüseyin İriç, 72'inci dakikada; Ali Aydın, 88'inci dakikada, Muzaffer Doğan ise 4 dakikalık uzatmada sarı kart gördü. Darıca Gençlerbirliği ise maç boyunca 4 sarı kart gördü. Darıca Gençlerbirliği, maçın 59'uncu dakikasında Ömer Demircan'ın attığı gol ile maçın galibi oldu. 

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