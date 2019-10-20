Altındağ Belediyespor 0 - 1 Darıca Gençlerbirliği A.Ş.

TFF 3. Lig'in 3'üncü grubunda mücadele eden Ankara takımı Altındağ Belediyespor, ligin 3'üncü haftasında Çubuk'ta oynadığı Darıca Gençlerbirliği ile oynadığı maçtan 0 - 1 mağlup olarak ayrıldı.

Altındağ Belediyespor'lu Hüseyin İriç, 72'inci dakikada; Ali Aydın, 88'inci dakikada, Muzaffer Doğan ise 4 dakikalık uzatmada sarı kart gördü. Darıca Gençlerbirliği ise maç boyunca 4 sarı kart gördü. Darıca Gençlerbirliği, maçın 59'uncu dakikasında Ömer Demircan'ın attığı gol ile maçın galibi oldu.