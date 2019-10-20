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OGM Ormanspor 94 - 72 Çukurova Basketbol
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OGM ORMANSPOR 94 - 72 ÇUKUROVA BASKETBOL

OGM Ormanspor 94 - 72 Çukurova Basketbol

Kadınlar OGB Ormanspor'a galibiyet sevinci yaşattı.

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 Herbalife Nutrıtıon Kadınlar Basketbol Ligi'nin 2'inci haftasında  Başkent'te M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu OGM Yerleşkesi'nde Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile mücadele eden başkent temsilcisi OGM Ormanspor, 94 -72 maç sonucuyla galibiyet sevincini yaşadı. 

 

İşte periyot skorları...

25 - 24
25 - 24
30 - 18
55 - 42
23 - 16
78 - 58
16 - 14
94 - 72
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