Alanyaspor - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem CÜNEYT ÇAKIR yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bahçeşehir Okulları Stadyumu
Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papıss Demba Cısse, Junior Fernandes , Anastasıos Bakasetas, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Onur Bulut, Emmanouıl Sıopıs, Jose Marafona, Georgıos Tzavellas
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Montassar Omar Talbı, Abdullah Durak, Fernando Henrıque Boldrın, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Dımıtrıos Chatzıısaıas, Tıemoko Ismael Dıomande, Darıo Melnjak, Yan Medeıros Sasse, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CÜNEYT ÇAKIR, BAHATTİN DURAN, TARIK ONGUN, ERKAN ENGİN
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