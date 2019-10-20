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Alanyaspor - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...
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ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Alanyaspor - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Alanyaspor - Çaykur Rizespor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem CÜNEYT ÇAKIR yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papıss Demba Cısse, Junior Fernandes , Anastasıos Bakasetas, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Onur Bulut, Emmanouıl Sıopıs, Jose Marafona, Georgıos Tzavellas

Teknik Direktör:

Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Montassar Omar Talbı, Abdullah Durak, Fernando Henrıque Boldrın, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Dımıtrıos Chatzıısaıas, Tıemoko Ismael Dıomande, Darıo Melnjak, Yan Medeıros Sasse, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör:

Hakem: CÜNEYT ÇAKIR, BAHATTİN DURAN, TARIK ONGUN, ERKAN ENGİN

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