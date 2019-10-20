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Boluspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BOLUSPOR - GİRESUNSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Boluspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 8. haftasında Boluspor ile Giresunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Boluspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Boluspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 8. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı CİHAN AYDIN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Rydell Romano Poepon, Bilal Kısa, Hakan Arslan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak

Teknik Direktör:

Giresunspor: Adrıano Fachını, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Mehmet Taş, Guy Lucıen Mıchel Landel, Raul Andreı Rusescu, Ahmet İlhan Özek, Özgür Can Özcan, Murat Akça, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez

Teknik Direktör:

Hakem: CİHAN AYDIN, MEHMET KAPLUHAN, BERSAN DURAN, GÜREL UZUNER

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