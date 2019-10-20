Boluspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Boluspor - Giresunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 8. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı CİHAN AYDIN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Rydell Romano Poepon, Bilal Kısa, Hakan Arslan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak
Teknik Direktör:
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Giresunspor: Adrıano Fachını, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Güven, Mehmet Taş, Guy Lucıen Mıchel Landel, Raul Andreı Rusescu, Ahmet İlhan Özek, Özgür Can Özcan, Murat Akça, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CİHAN AYDIN, MEHMET KAPLUHAN, BERSAN DURAN, GÜREL UZUNER
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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