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Maç sonu: Keçiörengücü 1-0 Balıkesirspor
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MAÇ SONU: KEÇİÖRENGÜCÜ 1-0 BALIKESİRSPOR

Maç sonu: Keçiörengücü 1-0 Balıkesirspor

29 maçtır evinde kaybetmeyen Keçiörengücü, TFF 1. Lig 8. hafta mücadelesinde Balıkesirspor'u ağırladı. Keçiörengücü mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

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Keçiörengücü: Metin-Erdi-Süleyman-Burak-Madinda-Abdulkadir-Kone-Mendy-Samet-Cem-Hüsamettin

Balıkesirspor: Vukovic-Oğuzhan-Doğa-Furkan-Kethevoama-Okan-Otoo-Rahmi-Glumac-Mrsic-İbrahim Halil

Maçta Yiğit Arslan düdük çalıyor. 

Maç öncesi Balıkesirspor 13, Keçiörengücü 11 puanda. TFF 1.Lig'de mağlup olmayan tek takım Keçiörengücü. 

İlk yarıda Keçiörengücü 2 penaltı beklerken, hakem penaltı noktasını göstermedi. 

KEÇİÖRENGÜCÜ 1-0 BALIKESİRSPOR 

GOLLL 44' Famoussa Kone, ceza sahası yayı üzerinden düzgün bir vuruşla Vukovic'i avlıyor. 

İLK YARI SONUCU: KEÇİÖRENGÜCÜ 1-0 BALIKESİRSPOR 

47' Mendy, sol taraftan geliştirdiği akında, çalımını attı çektiği şutta Vukovic başarılı

49' Mendy'nin orta alandan getirdiği atakta topla buluşan Kone başarısız bir orta girişiminde bulundu 

53' Mendy ve Burak işbirliğinde Balıkesirsporlu futbolcular topu kornere attı. 

57' Keçiörengücü'nde Erdi'nin hatasıyla topla buluşan Balıkesirspor atağında kaleci Metin başarılı. 

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ: Keçiörengücü'nde ilk değişiklik. Çıkan oyuncu Abdulkadir, giren oyuncu Rıdvan...

64' Burak Aydın ceza sahası yayı üzerinde yerde kaldı, hakem faul vermedi. İtirazlar devam ediyor.  

66' Mendy'nin zayıf şutunda kaleci Vukovic başarılı. 

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ: Balıkesirspor'da ilk değişiklik. Otoo çıktı, Malle oyunda...

71' Cem Ekinci, Burak'ın pasında topla buluştu. Sağ taraftan çektiği şut üstten auta çıktı. 

Keçiörengücü'nde hastaneye kaldırılan Abdulkadir Korkut'un kaşının yarıldığı açıklandı. 

77' Keçiörengücü'nde Metin Uçar, oyunu soğuttuğu gerekçesiyle sarı kart gören futbolcu. Maçtaki ilk sarı kart oluyor. 

82' Keçiörengücü'nde yerde kalan isim Burak Aydın, tedavisi devam ediyor. 

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ: 83. Dakikada Balıkesirspor'da Kethevoama çıktı, Anıl oyunda. Keçiörengücü'nde Burak çıktı, İshak oyunda. 

86' Balıkesirspor'da Malle sarı kart gören futbolcu. 

87' Keçiörengücü'nde İshak sarı kart gören futbolcu. 

89' Keçiörengücü'nde Kone çıktı, yerine giren isim Abdulkadir. 

90' Mendy, ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem kendisini aldatmaya yönelik hareketten ötürü sarı kart verdi. 

Hakem oyuna 5 dakika ilave etti. 

MAÇ SONUCU: KEÇİÖRENGÜCÜ 1-0 BALIKESİRSPOR 

BU SONUCUN ARDINDAN KEÇİÖRENGÜCÜ 14 PUANA YÜKSELİRKEN, BALIKESİRSPOR 13 PUANDA KALDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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