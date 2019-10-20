Nazilli Belediyespor - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 9. haftasında Nazilli Belediyespor ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SERHAD ÜRKMEZ yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Nazilli İlçe
Nazilli Belediyespor: Sinan Akgöl, Mehmet Ersavaş, Polat Güren, Volkan Akyıldız, Ufukcan Engin, Sedat Cengiz, Aziz Kızılgün, Sergen Piçinciol, İlyas Sarı, Burak Özbakır, Zekeriya Topayan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Diyarbekirspor: Reşo Akın, Faruk Yaldıran, Uğur Ayhan, Vedat Budak, Tolunay Yurtseven, Emrah Kiraz, Şevket Güngör, Ahmet Üçgün, Emre Kara, Güney Tutcuoğlu, Ali Han Tunçer
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SERHAD ÜRKMEZ, EROL ERNEK, BATUHAN BIYIKLI, UMUTCAN BAYRAM
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.