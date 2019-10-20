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Nazilli Belediyespor - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...
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NAZİLLİ BELEDİYESPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Nazilli Belediyespor - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 9. haftasında Nazilli Belediyespor ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Nazilli Belediyespor - Diyarbekirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 9. haftasında Nazilli Belediyespor ile Diyarbekirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SERHAD ÜRKMEZ yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Nazilli İlçe

Nazilli Belediyespor: Sinan Akgöl, Mehmet Ersavaş, Polat Güren, Volkan Akyıldız, Ufukcan Engin, Sedat Cengiz, Aziz Kızılgün, Sergen Piçinciol, İlyas Sarı, Burak Özbakır, Zekeriya Topayan

Teknik Direktör:

Diyarbekirspor: Reşo Akın, Faruk Yaldıran, Uğur Ayhan, Vedat Budak, Tolunay Yurtseven, Emrah Kiraz, Şevket Güngör, Ahmet Üçgün, Emre Kara, Güney Tutcuoğlu, Ali Han Tunçer

Teknik Direktör:

Hakem: SERHAD ÜRKMEZ, EROL ERNEK, BATUHAN BIYIKLI, UMUTCAN BAYRAM

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