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İşte Muğlaspor - Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE MUĞLASPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Muğlaspor - Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 9. haftasında Muğlaspor ile Karacabey Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Muğlaspor - Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Muğlaspor - Karacabey Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 9. Haftasında Muğla Atatürk Std. Stadyumunda oynanacak müsabakayı HAMİT BASIK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Muğla Atatürk Std.

Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Çağlayan Menderes, Adem Aydın, Savaş Yorulmaz, Ramazan Özkabak, Güray Fırat, Anıl Yıldırım, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Muhammed Emel, Sami Can Özkan

Teknik Direktör:

Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Hasan Güleryüz, Sergen İlhan, İlyas Yılmazer, Muhammet Fettahoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Gökhan Cingirt, Onur Özcan, Selçuk Kaban, Rasimcan Değirmenci, Sadık Arda Yılmaztürk

Teknik Direktör:

Hakem: HAMİT BASIK, NECMİ DEMİR, HAKAN AKKAYNAK, BERKAN ÜLBEĞİ

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