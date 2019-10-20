İşte Muğlaspor - Karacabey Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Muğlaspor - Karacabey Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 9. Haftasında Muğla Atatürk Std. Stadyumunda oynanacak müsabakayı HAMİT BASIK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Muğla Atatürk Std.
Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Çağlayan Menderes, Adem Aydın, Savaş Yorulmaz, Ramazan Özkabak, Güray Fırat, Anıl Yıldırım, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Muhammed Emel, Sami Can Özkan
Teknik Direktör:
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Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Hasan Güleryüz, Sergen İlhan, İlyas Yılmazer, Muhammet Fettahoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Gökhan Cingirt, Onur Özcan, Selçuk Kaban, Rasimcan Değirmenci, Sadık Arda Yılmaztürk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HAMİT BASIK, NECMİ DEMİR, HAKAN AKKAYNAK, BERKAN ÜLBEĞİ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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