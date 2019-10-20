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Bayrampaşa - Somaspor maç kadroları belli oldu...
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BAYRAMPAŞA - SOMASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bayrampaşa - Somaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 9. haftasında Bayrampaşa ile Somaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bayrampaşa - Somaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 9. haftasında Bayrampaşa ile Somaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SİNAN ÖZCAN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç

Bayrampaşa: Hüseyin Tokmak, Halil Uysal, Bünyamin Balat, Mehmet Alaeddinoğlu, Mert Somay, Oğuz Çetinkaya, Mertcan Aktaş, Hüseyin Cankut Atasoy, Taner Yıldız, Selim Şahin, Veysel Sapan

Teknik Direktör:

Somaspor: Erkul Küçük, Muhsin Polat, Muammer Atalay, Onur Ulaş, Ali Akkuş, Yusuf Can Abay, Üzeyir Ergün, Mustafa Şengül, Oğuzhan Nemli, Mehmet Uysal, Ömer Kavurkacı

Teknik Direktör:

Hakem: SİNAN ÖZCAN, METİN CEBECİ, YİĞİT ÇAM, SALİH SOYDAN

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