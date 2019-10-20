Bayrampaşa - Somaspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 9. haftasında Bayrampaşa ile Somaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SİNAN ÖZCAN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç
Bayrampaşa: Hüseyin Tokmak, Halil Uysal, Bünyamin Balat, Mehmet Alaeddinoğlu, Mert Somay, Oğuz Çetinkaya, Mertcan Aktaş, Hüseyin Cankut Atasoy, Taner Yıldız, Selim Şahin, Veysel Sapan
Teknik Direktör:
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Somaspor: Erkul Küçük, Muhsin Polat, Muammer Atalay, Onur Ulaş, Ali Akkuş, Yusuf Can Abay, Üzeyir Ergün, Mustafa Şengül, Oğuzhan Nemli, Mehmet Uysal, Ömer Kavurkacı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SİNAN ÖZCAN, METİN CEBECİ, YİĞİT ÇAM, SALİH SOYDAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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