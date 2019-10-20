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Gölcükspor - Nevşehir Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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GÖLCÜKSPOR - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gölcükspor - Nevşehir Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 9. haftasında Gölcükspor ile Nevşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gölcükspor - Nevşehir Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 9. haftasında Gölcükspor ile Nevşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Gölcük Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem EMRE KAAN ÇALIŞKAN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Gölcük Şehir

Gölcükspor: Barış Şen, Furkan Özyapı, Emre Yüksektepe, Volkan Özcan, Kadir Turhan, Akın Karaaslan, İsmail Yüksek, Sercan Bıyıklı, Selim Dedekoç, İlyas Türengül, Oktay Pop

Teknik Direktör:

Nevşehir Belediyespor: Murat Demir, Muhammed Ali Kurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Youssef Yeşilmen, Ergun Cengiz, Emre Fırtına, Onur Ural, Raif Uzuner, Tugay Yıldırım, Oktay Gümüş, Okan Duran

Teknik Direktör:

Hakem: EMRE KAAN ÇALIŞKAN, ABDURRAHMAN ATABAY, RECEP GÜNEŞ, BURAK DEMİRKIRAN

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