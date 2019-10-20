Gölcükspor - Nevşehir Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 9. haftasında Gölcükspor ile Nevşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Gölcük Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem EMRE KAAN ÇALIŞKAN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Gölcük Şehir
Gölcükspor: Barış Şen, Furkan Özyapı, Emre Yüksektepe, Volkan Özcan, Kadir Turhan, Akın Karaaslan, İsmail Yüksek, Sercan Bıyıklı, Selim Dedekoç, İlyas Türengül, Oktay Pop
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Nevşehir Belediyespor: Murat Demir, Muhammed Ali Kurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Youssef Yeşilmen, Ergun Cengiz, Emre Fırtına, Onur Ural, Raif Uzuner, Tugay Yıldırım, Oktay Gümüş, Okan Duran
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: EMRE KAAN ÇALIŞKAN, ABDURRAHMAN ATABAY, RECEP GÜNEŞ, BURAK DEMİRKIRAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.