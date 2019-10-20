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Şile Yıldızspor - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ŞİLE YILDIZSPOR - MANİSASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Şile Yıldızspor - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 9. haftasında Şile Yıldızspor ile Manisaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Şile Yıldızspor - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Şile Yıldızspor - Manisaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 9. Haftasında Şile Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERDEM MERTOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şile Stadı

Şile Yıldızspor: Alptekin Teytey, Aykut Taşkınfurat, Kerem Az, Şamil Başaran, Mürsel Civelek, Furkan Külekci, Fuat Bavuk, Sadık Eren Yıldırım, Aytürk Halil Hocaoğlu, Oğuzhan Köseoğlu, Semih Ergül

Teknik Direktör:

Manisaspor: Deniz Çörtlen, Bayram Büstaç, Okan Uğurlu, Gökhan Yılmaz, Barış Güner, İlkay Gül, Kemal Temel, Samed Can Kaçar, Ömer Zeren, Fatih Uludağ, Vahap Aydemir

Teknik Direktör:

Hakem: ERDEM MERTOĞLU, METİN YALÇIN, AHMETCAN AKKOYUN, ADEM KARAKAYA

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