Şile Yıldızspor - Manisaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Şile Yıldızspor - Manisaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 9. Haftasında Şile Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERDEM MERTOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şile Stadı
Şile Yıldızspor: Alptekin Teytey, Aykut Taşkınfurat, Kerem Az, Şamil Başaran, Mürsel Civelek, Furkan Külekci, Fuat Bavuk, Sadık Eren Yıldırım, Aytürk Halil Hocaoğlu, Oğuzhan Köseoğlu, Semih Ergül
Teknik Direktör:
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Manisaspor: Deniz Çörtlen, Bayram Büstaç, Okan Uğurlu, Gökhan Yılmaz, Barış Güner, İlkay Gül, Kemal Temel, Samed Can Kaçar, Ömer Zeren, Fatih Uludağ, Vahap Aydemir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ERDEM MERTOĞLU, METİN YALÇIN, AHMETCAN AKKOYUN, ADEM KARAKAYA
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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