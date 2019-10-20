Orgill ve Kulusic'ten Klasspor Tv'ye açıklamalar

Bizim için iyi bir maçtı

MKE Ankaragücü'nün santraforu Dever Orgill, maç sonu açıklamasında, "Bizim için iyi bir maçtı, şannsız bir kırmızı karttan sonra geriye çekildik ama 1 puan iyi sonuç. Sakho ve Boyd beni besliyorlardı, ama elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz, stoperler benim gibi hızlı oyuncuları sevmezler, benim de en iyi özelliğim bu zaten" açıklamaları yaptı.

İyi mücadele ettik

Ante Kulusic ise, "İyi oynadık, iyi mücadele ettik ve 1 puanı aldık. Takımda sıkıntılar var ama iyi oyunculara sahibiz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kaliteli oyuncular var, Pazdan ve Pinto gibi. Malatyaspor maçında kötüydük ama her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bu hafta iyi iş çıkarttık, dilerim Rize maçında da iyi sonuç elde ederiz" dedi.