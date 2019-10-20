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Mehmet Yiğiner'den Klasspor Tv'ye özel açıklamalar
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MEHMET YİĞİNER'DEN KLASSPOR TV'YE ÖZEL AÇIKLAMALAR

MKE Ankaragücü kulübü başkanı Mehmet Yiğiner, 0-0 noktalanan Beşiktaş maçı sonrası Klasspor Tv mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.

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Destek gelmezse bırakacağız 

MKE Ankaragücü kulübü başkanı Mehmet Yiğiner, Beşiktaş maçı sonrası hem maçı değerlendirdi, hem kongre süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. Yiğiner, "Maç başlamadan önce futbolcularıma onlarında 8 puanı var, bizim de 8 puanımız var diye söyledim. Taraftarlarımızın itici gücüyle direnç gösterdik. Hakeme rağmen 1 puan kazandık. Süper lig'de transfer tahtası açılmayan tek takım biziz. Her hafta iyi mücadele ediyoruz. Hakemler hep yanlış karar veriyorlar. Korcan'ın kafasına bastılar, Pazdan'ı yıktılar faul es geçildi. Bunun gibi pozisyonlar es geçildi. Rize'den de puan ve puanlarla dönmeyi umuyoruz. Bu ligde puanlar almak önemli. Ligin açık ara en ucuz kadrosu bizde. 9 puana çıktık. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Birlik beraberlik olunca daha güçlü oluyoruz bugün ki gibi. Bundan sonraki süreçte de neden şampiyonluk kovalamayalım? 2-3 topçu alsaydık, ligin üst sıralarındaydık. Biz yine de mücadelemizi edeceğiz. Kongrede, destek gelmezse bırakacağız. Destek gelirse devam edeceğiz. 8 sene önce dolmayan stadyum, şimdi doluyor. Ankaralı artık takımının arkasında duruyor. Takdir büyüklerimizin ve hizmet etmemizin önü açılırsa hizmet etmeye devam edeceğiz." açıklamaları yaptı. 
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