Maç sonu teknik adamlardan açıklamalar

"Aksoy: Kırmızı karttan sonraki mücadelemiz takdire şayandı."

Süper Lig'in 8'inci haftasında Eryaman Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırlayan ve kendi sahasında golsüz berberlikle 1 puan alarak ayrılan MKE Ankaragücü'nün yardımcı antrenörü Hayrettin Aksoy, basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu.

"Çok zorlu bir maç oynadık. Çok güçlü bir takımla oynadığımızı biliyorduk. Bütün oyuncularımızı gösterdikleri büyük mücadeleden dolayı kutluyoruz. Hele son 20 dakikalık bölümde kırmızı karttan görüp 10 kişi kaldıktan sonraki mücadelemiz takdire şayandı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizi sonuna kadar destekleyen bütün Ankaragücü taraftarına teşekkür ediyoruz. Taraftarla birlikte yeniden bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Maçın ilk devresinde belli bölümlerde Beşiktaş'a üstünlük sağladık. Gol pozisyonuna da girdik, gol pozisyonu da verdik. Ama çoğu kez üstünlük sağladık. İkinci yarıda bize karşı bir üstünlük vardı ama tam oyuna hakim olacakken ve değişikliğe gidecekken kırmızı kart gördük. Bunun sonrasında çok büyük bir mücadele azmiyle Beşiktaş gibi bir takımdan 1 puan almak iyidir diye düşünüyorum. " dedi.

Beşiktaş takımı hep eksiğizi diye yakınmalarına rağmen hep biri giriyor biri çıkıyor diyen Aksoy, sözlerine şunları ekledi: " Çok kısıtlı bir kadroyla mücadele ediyoruz. Takdir edilmesi gereken bir takımız. İçeriyi bir bilseniz, nelerle mücadele ettiğimizi... Bu 1 puan da çok önemli. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum."

"Avcı : "Saha ve atmosfer güzel, Ankaragücü'nü tebrik ediyorum."

Beşiktaş'ın teknik adamı Abdullah Avcı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " Milli takım arasında bazı aksaklıklar oldu. Ama mücadeleci ruhumuzu bu maçta sahaya yansıtmak istedik. Bence oyunun özeti şu : Oyundaki iştahlarını ve arzularını beceriye dökemediler. Yarından itibaren hazırlıklara başlayacağız. Ankaragücü'nü de tebrik ediyorum. Saha güzel, atmosfer güzel. Emeği geçenlere de teşekkür ederiz."