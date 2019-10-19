Tofaş 81 - 72 Türk Telekom

ING Basketbol Ligi 4'üncü hafta karşılaşmasında Bursa'ya misafir olan başkent temsilcisi Türk Telekom, sahadan mağlup ayrıldı.
Tofaş - Türk Telekom maçının sonunda skor 81 -72'yi gösterdi. Periyotlardaki skor durumları ise şöyle:
Türk Telekom Baş Antrenörü Burak Gören, Tofaş'la deplasmanda oynadıkları ve mağlup oldukları maçın sonunda Türk Telekom SK resmi web sitesinden şu açıklamayı yaptı:
"Maçla ilgili genel bir değerlendirme yapmak gerekirse maç kaliteli basketbol oynamak isteyen 2 tane takımın mücadelesi şeklinde geçti. Tüm maç oyun çok dengeli ve kopma olmadan devam etti. Maçın büyük bir bölümünü skor ve oyun olarak kontrol etmemize rağmen özellikle 4'üncü periyodun ortasından itibaren oyunun kontrolünü ve skor avantajını rakibe verdik. Tofaş da bunu değerlendirerek maçın sonunu daha akıllı oynayarak maçı kazandı. Öncelikle oyuncularımı böylesine zorlu bir deplasmanda ortaya koydukları mücadele için tebrik ediyorum. Maçı kazanmayı çok istedik ama bugün olmadı. Sevinmeye ya da üzülmeye çok vaktimiz yok, biran önce hafta içinde evimizde oynayacağımız Sassari maçı hazırlıklarına başlayacağız. Tofaş’ı da tebrik ediyorum ve Avrupa kupası maçlarında başarılar diliyorum."
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.