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Tofaş 81 - 72 Türk Telekom
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TOFAŞ 81 - 72 TÜRK TELEKOM

Tofaş 81 - 72 Türk Telekom

Türk Telekom Bursa'dan mağlubiyetle dönüyor.

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 ING Basketbol Ligi 4'üncü hafta karşılaşmasında Bursa'ya misafir olan başkent temsilcisi Türk Telekom, sahadan mağlup ayrıldı.

Tofaş - Türk Telekom maçının sonunda skor 81 -72'yi gösterdi. Periyotlardaki skor durumları ise şöyle:

20 - 18
20 - 18
14 - 21
34 - 39
26 - 23
60 - 62
21 - 10
81 - 72

Türk Telekom Baş Antrenörü Burak Gören, Tofaş'la deplasmanda oynadıkları ve mağlup oldukları maçın sonunda Türk Telekom SK resmi web sitesinden şu açıklamayı yaptı: 

"Maçla ilgili genel bir değerlendirme yapmak gerekirse maç kaliteli basketbol oynamak isteyen 2 tane takımın mücadelesi şeklinde geçti. Tüm maç oyun çok dengeli ve kopma olmadan devam etti. Maçın büyük bir bölümünü skor ve oyun olarak kontrol etmemize rağmen özellikle 4'üncü periyodun ortasından itibaren oyunun kontrolünü ve skor avantajını rakibe verdik. Tofaş da bunu değerlendirerek maçın sonunu daha akıllı oynayarak maçı kazandı. Öncelikle oyuncularımı böylesine zorlu bir deplasmanda ortaya koydukları mücadele için tebrik ediyorum. Maçı kazanmayı çok istedik ama bugün olmadı. Sevinmeye ya da üzülmeye çok vaktimiz yok, biran önce hafta içinde evimizde oynayacağımız Sassari maçı hazırlıklarına başlayacağız. Tofaş’ı da tebrik ediyorum ve Avrupa kupası maçlarında başarılar diliyorum."

 

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