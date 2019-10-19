Hayrettin Aksoy'dan maç sonu açıklamaları

Yaptığı açıklamada futbolcularını kutlayan MKE Ankaragücü yardımcı antrenörü Hayrettin Aksoy şunları söyledi: "Biz bu maça çok iyi başladık. Kafa kafaya bir mücadeleden sonra öne çıktığımız zamanlar oldu. Son 20 dakika da ise kırmızı kart yedik. Galip olabilirdik ama olmadı. Bütün stat 1 puanı almak için nasıl mücadele ettiğimizi gördü. 10 kişi kalmış bir takım için gayet iyi bir puan."

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