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Hayrettin Aksoy'dan maç sonu açıklamaları
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HAYRETTİN AKSOY'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Hayrettin Aksoy'dan maç sonu açıklamaları

Beşiktaş maçı sonrasında MKE Ankaragücü yardımcı antrenörü Hayrettin Aksoy yayıncı kuruluşa açıklama yaptı

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  Yaptığı açıklamada futbolcularını kutlayan MKE Ankaragücü yardımcı antrenörü Hayrettin Aksoy şunları söyledi: "Biz bu maça çok iyi başladık. Kafa kafaya bir mücadeleden sonra öne çıktığımız zamanlar oldu. Son 20 dakika da ise kırmızı kart yedik. Galip olabilirdik ama olmadı. Bütün stat 1 puanı almak için nasıl mücadele ettiğimizi gördü. 10 kişi kalmış bir takım için gayet iyi bir puan."
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