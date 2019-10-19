Futbolculardan maç sonu açıklamalar...

Foto Albümü MKE Ankaragücü 0-0 Beşiktaş 71 FOTO Süper Lig'in 8'inci haftasında Eryaman Stadı'nda oynan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan maç sonrasında MKE Ankaragücü oyuncuları yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Tiago Pinto yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada " Beşiktaş agrasif oynadı bu maçta ama biz de bu agrasifliğe iyi cevap verdik ve savaştık. Beşiktaş lige kötü başlasa da büyük bir takım. Biz bu takımla olan maçta mücadeleci bir takım olduğumuzu gösterdik. Mücadele ettik ve savaştık. 1 puan aldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Sarı lacivert formalı Michal Pazdan ise yaptığı açıklamada " Bugünki maç önemli bir mücadeleydi. Biz elimizden geleni yaptık. Ama atak da yapamadık, galibiyet alamadık. Aldığımız 1 puan için mutluyuz." dedi.

Yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada takım arkadaşlarını kutlayan Mehmet Sak da " Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Elimizden geleni yaptık. Zor şartlarda mücadele ediyoruz. Takımımıza ve başkanımıza güveniyorum. Aldığımız 1 puan bizim için önemli." dedi.