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MKE Ankaragücü 0 - 0 Beşiktaş
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MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 0 BEŞİKTAŞ

MKE Ankaragücü 0 - 0 Beşiktaş

Süper Lig'in 8'inci haftasında oynan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçı golsüz beraberlikle sonlandı.

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 Eryaman Stadyumu'nda Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maço golsüz beraberlikle  sonuçlandı.

MKE Ankaragücü kendi sahasında oynadığı maçtan 1 puanla ayrıldı. 
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Maç sonu teknik adamlardan açıklamalar
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