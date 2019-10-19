Klasspor, amatörlerin takipçisi...

Klasspor, Bayram Akyer Süper Amatör Ligi'nin 4'üncü haftasında 19 Mayıs Stadyum'u 1-2 No'lu dış sahalarda oynanan Yenimahalle Belediyespor - Sincan Belediyespor ve Devlet Tiyatroları - Yurtkur maçlarını yakından takip etti.

Yenimahalle Beledispor 1 - 3 Sincan Belediyespor

Yenimahalle Belediyespor'la yaptığı maçtan galip ayrılan Sincan Belediyespor'un maçta hattirick yapan oyuncusu Eşref Keçeci, Klasspor TV mikrofonlarına şunları söyledi: " Her zamanki gibi yine aynı ciddiyetle çalıştık. Biz bu sene çok inandık. Temiz bir takımla birlikteyiz bu sene. Bu maça çok iyi hazırlandık ve rakibi çok iyi analiz ettik. Bugün şans bizden yanaydı. Takımımızı gördüğümüz yer her zaman liderlik. Çünkü buna inandık."

Sincan Belediyespor Teknik Direktörü Eyüp Kökverdi ise " Lige hazırlanan takımların arasında kağıt üzerinde Yenimahalle, DSİ, Gölbaşı, Yurtkur ve biz favori görünen takımlardandık. Sonuçta futbolda kağıt üzerinde değil sahada mücadele ediliyor. Biz 3'te 3 yaparak buraya geldik. Zor olacağını biliyorduk. İyi çalıştık. Oyuncularım güzel mücadele etti. 4'te 4 yaptık. Herhalde lideriz. Bundan sonraki maçlarımızın hepsi final havasında. Hepsine ayrı ayrı hazırlanıyoruz. Bu takımı profesyonel lige taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Devlet Tiyatroları 1 - 3 Yurtkur

Yurtkur, Devlet Tiyatroları ile yaptığı maçtan galip ayrıldı. Yurtkur Teknik Direktörü Hayrettin Kara maçla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: " Bu maçla birlikte 4'te 4 yaptık. Biz Devlet Tiyatroları'nı 3 yıldır yenemiyorduk. İyi bir takımlar; ama onların da puanı yoktu. Hazır gelmemişler galiba. Mücadele ettik ve galip geldik. İnşallah yolumuza böyle devam ederiz."

Devlet Tiyatroları ile oynanan maçta hattirick yapan Yurtkur oyuncusu Cem Coşkun, " Takım arkadaşlarımın çok büyük bir emeği var. Her maça hocamızın da desteği ile çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlarda da bu başarıyı sürdüreceğiz." dedi.