Hayrettin Aksoy'dan Beşiktaş maçı öncesi açıklama

Süper Lig'in 8'inci haftasında Eryaman Stadyumu'nda 20:00'da Beşiktaş'ı ağırlayacak olan MKE Ankaragücü'nün yardımcı antrenörü Hayrettin Aksoy, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa şu açıklamalarda bulundu: " Kadromuz kısıtlı, malum. Biz bu kadroyla bir spor mantalitesi oluşturmaya çalışıyoruz. İki takım içinde zorlu bir maç olacak. Hafta içi gerekli çalışmaları yaptık. İnşallah kazanan taraf oluruz. Ankaragücü taraftarı heyecanını hep korudu, umarım yüzlerini güldürürüz. Her iki takıma da başarılar diliyorum."
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.