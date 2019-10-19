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Hayrettin Aksoy'dan Beşiktaş maçı öncesi açıklama
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HAYRETTİN AKSOY'DAN BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMA

Hayrettin Aksoy'dan Beşiktaş maçı öncesi açıklama

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy maç öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamada bulundu.

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Süper Lig'in 8'inci haftasında Eryaman Stadyumu'nda 20:00'da Beşiktaş'ı ağırlayacak olan MKE Ankaragücü'nün yardımcı antrenörü Hayrettin Aksoy, karşılaşma öncesi yayıncı kuruluşa şu açıklamalarda bulundu: " Kadromuz kısıtlı, malum. Biz bu kadroyla bir spor mantalitesi oluşturmaya çalışıyoruz. İki takım içinde zorlu bir maç olacak. Hafta içi gerekli çalışmaları yaptık. İnşallah kazanan taraf oluruz. Ankaragücü taraftarı heyecanını hep korudu, umarım yüzlerini güldürürüz. Her iki takıma da başarılar diliyorum." 
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