Devlet Tiyatroları Sanatı Sporla Harmanlıyor

Devlet Tiyatroları kurumunda daha önce genel müdür yardımcılığı görevinde bulunan Devlet Tiyatroları Kulüp Başkanı Ercan Serin, 19 Mayıs Stadyumu Dış Sahalarda Klasspor TV mikrofonlarına çok önemli açıklamalarda bulundu.

"Sanatsal faaliyetler de sportif faaliyetler de alkışa ve seyirciye yönelik"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne 1979'da bir sınavla giren, 1981 yılında da Devlet Tiyatroları Spor Kulübü'nü kuran ve yıllarını amatör futbola vermiş olan Serin, " 1981'de bu kulübü kurduğumuzda Devlet Tiyatroları'nın da bu spor camiasında olmasını istedik. O zamanlar kurumun yönetimi çok destek verdi. Çünkü Devlet Tiyatroları bir sanat kurumu, yaptığımız sanatsal faaliyetlerin tamamı seyirciye ve alkışa yönelik. Sportif faaliyetlerde de; özellikle futbol da seyirciye yönelik diye düşündük ve amatör kulüplerde sanat kurumlarının olmadığını gördük. Birçok kurumun, hastanelerin kulüpleri kuruldu. Ama hibirinin içinde sanat olmadı. Biz de dedik ki; hem spor kulübü olarak burada var olalım hem de elimizden geldiği kadar sanatsal faaliyetlerimizin içine sokalım amatör spor kulüpleri. " ifadelerini kullandı.

"19 Mayıs Stadyumu Dış Sahaları'nda mücadele ruhu var."

1 ve 2 No'lu sahaların amatör kümeye katkısının çok fazla olduğunu ve sahaların kaldırılmasının amatör spora zarar vereceğini düşündüğünü aktaran Serin, eskiden toprak olan stadların şimdi sentetik olduğunu ve bunu da sağlıksız bulduğunu belirtti. Amatör spor kulüplerinin daha iyi yere getirilebilmesi için kulüplerin 1 ve 2 No'lu sahalardan uzaklaştırılmaması gerektiğini söyleyen Serin, " Bu sahalarda amatör sporun mücadele ruhu var." dedi.

"Amacımız amatör spor camiasının içine sanatı sokmak."

"Devlet Tiyatroları Spor Kulübü kurulurken biz şunu düşündük; buradaki amatör takımların tamamını ve hatta profesyonel takımların tamamını biz kurumumuz olarak içimize alalım. Milli takımın Ankara'da maçı var 19 Mayıs Stadyumu'nda, burada da kamp yapıyorlar ve maçtan 1 - 2 gün önce özel bir tiyatroya gidilip o gün bir aktivite yapılıyordu. Diğer spor dalları için de bu geçerliydi. Biz de şuna üzülürdük; Biz Devlet Tiyatroları olarak varız. O tiyatro etkinliğini bizim içimizde yapsınlar isterdik. Devlet Tiyatrosu oyunlarımızı izlesin isterdik." diyen Serin, amaçlarının BAL'a yükselmek değil amatör kalmak ve amatör camiayı sanatsal faaliyetlerin içine sokmak olduğunu vurguladı. Futbolculara, hakemlere, antrenörlere Devlet Tiyatroları oyunlarının izletildiğini söyleyen Serin, futbolcuların da fuayenin, sanatın zevkini almasını istediklerini ifade etti. Sporculara hiç bir maddi çıkar gözetmeksizin diksiyon dersleri vermek, eğitimlerin yapılması gibi projelerinden bahseden Serin " İstedik ki sporun içinde sanat da olsun. Biz burda temsilci olalım. İstedikleri zaman yardımcı olalım." dedi.

"Bundan sonra toparlayacağımıza inanıyorum."

İyi bir takımları olduklarından ve toparlayacaklarından bahseden Serin, geçen sezonu iyi bitirdiklerini belirterek "Bu sezona iyi giremedik. İlk 11'deki iki arkadaşımızı evlendirdik. Kalecimiz evlendi ve maçın oynandığı gün tatile gitmişti. Santraforumuz aynı şekilde oldu, 1 sakatlığımız var. Yani biz lige 4 - 5 eksikle başladık. Ama bundan sonraki haftalarda Devlet Tiyatroları bu sahalarda kendine yakışan mücadeleyi verecek. " dedi.