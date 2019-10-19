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MKE Ankaragücü - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...
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MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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MKE Ankaragücü - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALİ ŞANSALAN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Eryaman Stadyumu

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stylıanos Kıtsıou, Ante Kulusıc, Mıchal Pazdan, Tıago Pınto, Sedat Ağçay, Rıcardo Wıllıam Faty, Wilfried Moke, İlhan Parlak, Dever Orgıll, Hasan Kaya

Teknik Direktör:

Beşiktaş: Lorıs Sven Karıus, Douglas Pereıra Dos Santos, Güven Yalçın, Atıba Hutchınson, Mohamed Naser Elsayed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Domagoj Vıda, Jeremaın Marcıano Lens, Caner Erkin, Abdoulay Dıaby

Teknik Direktör:

Hakem: ALİ ŞANSALAN, KEMAL YILMAZ, İSMAİL ŞENCAN, ALPER ÇETİN

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