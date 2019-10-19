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İşte Menemenspor - BB Erzurumspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE MENEMENSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Menemenspor - BB Erzurumspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 8. haftasında Menemenspor ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Menemenspor - BB Erzurumspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Menemenspor - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 8. Haftasında Menemen İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı MURAT ERDOĞAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Menemen İlçe Stadı

Menemenspor: Gentıan Selmanı, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Ali Özgün, Alberk Koç, Canberk Aydın, Mehmet Boztepe, Murat Erdemir, Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun

Teknik Direktör:

BB Erzurumspor: Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, H.Batuhan Artarslan, Mıckael Franck Pote, İbrahim Sehıc, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Jugurtha Hamroun, Mucahit Albayrak, Jasmın Scuk, Osman Çelik

Teknik Direktör:

Hakem: MURAT ERDOĞAN, SEYFETTİN ÜNAL, ALİ CAN ALP, SAİT TUZCU

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