İşte Menemenspor - BB Erzurumspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Menemenspor - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 8. Haftasında Menemen İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı MURAT ERDOĞAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Menemen İlçe Stadı
Menemenspor: Gentıan Selmanı, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Ali Özgün, Alberk Koç, Canberk Aydın, Mehmet Boztepe, Murat Erdemir, Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
BB Erzurumspor: Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, H.Batuhan Artarslan, Mıckael Franck Pote, İbrahim Sehıc, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Jugurtha Hamroun, Mucahit Albayrak, Jasmın Scuk, Osman Çelik
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MURAT ERDOĞAN, SEYFETTİN ÜNAL, ALİ CAN ALP, SAİT TUZCU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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