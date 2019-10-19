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Candeias'tan maç sonu açıklamaları...
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CANDEİAS'TAN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI...

Candeias'tan maç sonu açıklamaları...

Antalyaspor - Gençlerbirliği maçına damga vuran isim Candeias, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

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 Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı sonrasında Candeias, yayıncı kuruluşa şu ifadelerde bulundu:  " Zaten iyi bir takımdık. İyi oynuyorduk. Bu maçta da oyunumuzu sonuca yansıttık. Antalyaspor güçlü bir rakipti. Zorlu bir maç olacağını düşünüyorduk. Kazanacağımızdan umutluyduk; ama bu sonucu beklemiyorduk. Mutluyuz. Ama keşke tüm maçlardan 1 - 0 'da olsa galip ayrılsak."
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