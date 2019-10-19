Candeias'tan maç sonu açıklamaları...

Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı sonrasında Candeias, yayıncı kuruluşa şu ifadelerde bulundu: " Zaten iyi bir takımdık. İyi oynuyorduk. Bu maçta da oyunumuzu sonuca yansıttık. Antalyaspor güçlü bir rakipti. Zorlu bir maç olacağını düşünüyorduk. Kazanacağımızdan umutluyduk; ama bu sonucu beklemiyorduk. Mutluyuz. Ama keşke tüm maçlardan 1 - 0 'da olsa galip ayrılsak."