Ankara takımlarından güzel sonuçlar...

2. Lig beyaz grupta; Hacettepe Düzyurtspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyet golü 84. dakikada Recep Karabacak'tan geldi. Bu sonuçla Hacettepe 8 puana yükseldi.

2. Lig kırmızı grupta; Ankara Demirspor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 ile geçti. Golleri 60 ve 62'de Süleyman Güneş kaydetti. Ankara Demirspor bu sonuçla 19 puanla 2. sıraya yükseldi.

3.Lig 1. grupta yer alan Çankaya FK ise, Yomraspor ile 2-2 berabere kaldı. Furkan Yıldırım ve Cemre Atmaca Çankaya'nın gollerini kaydeden isimler oldu. Bu sonuçla Çankaya FK, 12 puana yükseldi.