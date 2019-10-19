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Ankara takımlarından güzel sonuçlar...
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ANKARA TAKIMLARINDAN GÜZEL SONUÇLAR...

Ankara takımlarından güzel sonuçlar...

2. ve 3. lig'de Ankara takımlarından başarılı sonuçlar geldi.

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2. Lig beyaz grupta; Hacettepe Düzyurtspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyet golü 84. dakikada Recep Karabacak'tan geldi. Bu sonuçla Hacettepe 8 puana yükseldi. 

2. Lig kırmızı grupta; Ankara Demirspor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 ile geçti. Golleri 60 ve 62'de Süleyman Güneş kaydetti. Ankara Demirspor bu sonuçla 19 puanla 2. sıraya yükseldi. 

3.Lig 1. grupta yer alan Çankaya FK ise, Yomraspor ile 2-2 berabere kaldı. Furkan Yıldırım ve Cemre Atmaca Çankaya'nın gollerini kaydeden isimler oldu. Bu sonuçla Çankaya FK, 12 puana yükseldi. 

 

 
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