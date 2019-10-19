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Mustafa Kaplan'dan galibiyet ardından açıklama
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MUSTAFA KAPLAN'DAN GALİBİYET ARDINDAN AÇIKLAMA

Mustafa Kaplan'dan galibiyet ardından açıklama

Deplasmandan galip ayrılan Gençlerbirliği'nin teknik adamı Mustafa Kaplan maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

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 Antalyaspor'la oynadığı maçtan 0 - 6 skorla deplasmandan galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan maç sonunda yayıncı kuruluşa şu açıklamalarda bulundu: "Kazanacağımzı düşünüyoduk. Ama gerçekçi olmak lazım, bu skoru da beklemiyorduk. Biz iyi bi ekibiz diye hep söyledik. Bir yerde patlayacaktık. Antalyaspor'da nasip oldu bu da bize. Baskıdan da böylelikle kurtulmuş olduk. Ama Antalyaspor gibi bir takımın böyle yenilmesi beni üzdü. Bu başarımızı inşallah son olmaz, umutuluyuz. Antalyaspor'u da kutluyorum, başarılar diliyorum. "
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