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Gençlerbirliği plaka yaptı: 0-6
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GENÇLERBİRLİĞİ PLAKA YAPTI: 0-6

Gençlerbirliği plaka yaptı: 0-6

Gençlerbirliği, sezonun ilk galibiyetini Antalyaspor'a karşı 6-0 ile aldı.

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Antalyaspor 0-6 Gençlerbirliği 

Gençlerbirliği, Antalyaspor karşısında plaka yaptı: 0-6 

Goller: 1' Candeias / 13' Sio / 21' Candeias / 37' Candeias / 42' Sio / 57' Stancu  

Gençlerbirliği, Candeias ile henüz 1. dakikada öne geçti. Candeias 1, 21 ve 37'de hat-trick yaparak kariyerinin ilk hat-trick'ini gerçekleştirmiş oldu. Giovanni Sio ise 13 ve 42'de gol orucunu bozdu ve ligdeki üçüncü golüne ulaşmış oldu.  Maçta son sözü 57'de Stancu söyledi ve maç 0-6 bitti. Gençlerbirliği ilk 7 haftada attığı gol kadar golü bu maçta kaydetmiş oldu ve toplamda 12 gole ulaştı.  Gençlerbirliği, Antalya galibiyetiyle puanını 6'ya çıkarttı ve ligdeki ilk galibiyetini almış oldu. Ev sahibi ekipte Bahadır Öztürk 23. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

 

 

 
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