M.Başakşehir - Göztepe maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında M.Başakşehir ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 17:30'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem YAŞAR KEMAL UĞURLU yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
M.Başakşehir: Gael Dimitri Clıchy, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, Fehmi Mert Günok, Martın Skrtel, Uılson De Souza Paula Junıor, Gökhan İnler
Teknik Direktör:
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Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, Jose Marcıo Da Costa, Serdar Gürler, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Lamine Gassama, Cameron Zıshan Rana Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Stefano Napoleonı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YAŞAR KEMAL UĞURLU, MEHMET KISAL, SERKAN ÇİMEN, DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ
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