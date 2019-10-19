Trabzonspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 17:30'da başlayacak Trabzonspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. Haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖZGÜR YANKAYA yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Seyedmajıd Hosseını, Jose Ernesto Sosa, Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, Andre Sturrıdge, Da Sılva Pereıra, Abdulkadir Parmak, Fılıp Novak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Gazişehir Gaziantep FK: El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Jefferson Nogueıra Junıor, Olarenwaju Ayobamı Kayode, Yussıf Raman Chıbsah, Oğuz Ceylan, Souleymane Dıarra, Gıourı Lontıgkın, Mehmet Erdem Uğurlu, Patrıck Twuması, Jean Armel Kana Bıyık
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÖZGÜR YANKAYA, SÜLEYMAN ÖZAY, MEHMET CEM HANOĞLU, DİRENÇ TONUSLUOĞLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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