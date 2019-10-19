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Trabzonspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TRABZONSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Trabzonspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında Trabzonspor ile Gazişehir Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Trabzonspor - Gazişehir Gaziantep FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 17:30'da başlayacak Trabzonspor - Gazişehir Gaziantep FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. Haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖZGÜR YANKAYA yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Seyedmajıd Hosseını, Jose Ernesto Sosa, Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, Andre Sturrıdge, Da Sılva Pereıra, Abdulkadir Parmak, Fılıp Novak

Teknik Direktör:

Gazişehir Gaziantep FK: El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Jefferson Nogueıra Junıor, Olarenwaju Ayobamı Kayode, Yussıf Raman Chıbsah, Oğuz Ceylan, Souleymane Dıarra, Gıourı Lontıgkın, Mehmet Erdem Uğurlu, Patrıck Twuması, Jean Armel Kana Bıyık

Teknik Direktör:

Hakem: ÖZGÜR YANKAYA, SÜLEYMAN ÖZAY, MEHMET CEM HANOĞLU, DİRENÇ TONUSLUOĞLU

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